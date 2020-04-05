Доктор Дэйв Прайса из центральной клиники Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с "китайским" вирусом на передовой, дал несколько актуальных советов

Как передает Politeka.net, об этом сообщил у себя на страничке в соцсети Фейсбук замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

По словам Геращенко, американский доктор в одном из интервью доступно и понятно рассказывает о том, как снизить опасность заражения на 99% и остановить распространение вируса.

Так, Прайс отмечает, что уникальность этого вируса заключается в том, что он не знаком человеческому организму. Что мы знаем точно, больше всех больных объединяет три симптома в той или иной степени интенсивности: повышенная температура, кашель и боль в горле. Болезнь может длиться от 5-6 до 14 дней".

По поводу заражения доктор акцентирует внимание: "В подавляющем большинстве это продолжительный контакт с зараженным человеком или тем, кто находится в инкубационном периоде. Практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с заражённой поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту. Есть мнение, что можно заразиться и через воздух, но на данный момент наблюдения показывают, что таким образом можно подцепить вирус, только находясь с инфицированным человеком на близком расстоянии в течение продолжительного времени, то есть в течение 15-30 минут".

Чтобы не заразиться, Прайс советует взять за привычку никогда не дотрагиваться руками до лица.

"Главное, постоянно следить за тем, где ваши руки в данный момент и чистые ли они. Необходимо постоянно использовать санитайзер. Зашёл в лифт и нажал на кнопку – санитайзер. Открыл дверь – санитайзер. Если нет санитайзера – все действия можно сделать локтем. Каждый раз после того, как мы коснулись поверхности, к которым могли прикасаться другие люди, дезинфицируем или моем руки. Второе самое важное – не трогать лицо руками, осознанно следить за этим".

Прайс добавляет, что идея постоянного ношения маски на лице, как раз не потому, что она остановит заражение (так как через воздух, как уже говорилось выше, практически невозможно заразиться), а чтобы перестать касаться руками лица.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

По состоянию на 10 часов 5 апреля в Украине зафиксировано 1251 лабораторно подтвержденный случай вируса, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

Напомним о новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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