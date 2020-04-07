Американські аналітики провели дослідження, щоб визначити, коли може закінчитися карантин в різних країнах

Фахівці агентства Boston Consulting Group складали прогноз за принципом від довгої і короткої блокування, але обонадеживающим він не вийшов.

Роблячи прогноз вони взяли до уваги інформацію про ефективності заходів влади різних країн, інфраструктури медичних установ, про те, на скільки щодня зростає кількість заражених.

У результаті дослідники прийшли до висновку, що в більшості країн не варто чекати закінчення карантину раніше кінця червня. Для деяких держав зробити прогноз взагалі не вийшло, оскільки в аналітиків не було всіх необхідних даних, які б дозволили спрогнозувати подальше поширення захворювання.

Виходячи з дослідження, виходить, що пік захворюваності припаде на другу половину квітня, а також на весь травень. В першу чергу, це стосується європейських країн і США.

Там карантин можуть зняти тільки у липні. Виняток становитимуть Норвегія і Швеція, які раніше заявили про плани відмовитися від карантину вже в червні.

А ось, південноафриканські держави, Аргентина і Бразилія ймовірно зможуть скасувати карантин не раніше серпня, оскільки пік захворюваності там, згідно з прогнозом, доведеться на червень. Виходить, що літо зовсім не врятує від віруса, як очікувалося раніше.

Нагадаємо, китайські учені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 найкраще передається при температурі в межах 5-8,7°С. При цьому при підвищенні температури знижується його активність. Зокрема, температура до 38°С і вологість 95% є згубною для вірусу.

За прогнозом вчених, велика ймовірність, що пандемія може піти на спад в умовах спекотного літа в Європі, яким воно було в минулому році, може піти на спад.

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