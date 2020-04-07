Американские аналитики провели исследование, чтобы определить, когда может закончиться карантин в разных странах

Специалисты агентства Boston Consulting Group составляли прогноз по принципу от длинной и короткой блокировки, но обонадеживающим он не получился.

Делая прогноз они приняли во внимание информацию о эффективности мер властей разных стран, инфраструктуре медицинских учреждений, о том, на сколько ежедневно растет число зараженных.

В результате исследователи пришли к выводу, что в большинстве стран не стоит ждать окончания карантина раньше конца июня. Для некоторых государств сделать прогноз вообще не получилось, поскольку у аналитиков не было всех необходимых данных, которые бы позволили спрогнозировать дальнейшее распространение заболевания.

Исходя из исследования, получается, что пик заболеваемости придется на вторую половину апреля, а также на весь май. В первую очередь, это касается европейских стран и США.

Там карантин могут снять только в июле. Исключение составят Норвегия и Швеция, которые ранее заявили о планах отказаться от карантина уже в июне.

А вот, южноафриканские государства, Аргентина и Бразилия вероятно смогут отменить карантин не раньше августа, поскольку пик заболеваемости там, согласно прогнозу, придется на июнь. Получается, что лето вовсе не спасет от вируса, как ожидалось ранее.

Напомним, китайские ученые провели исследование и выяснили, что COVID-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для вируса губительной.

По прогнозу ученых, большая вероятность, что пандемия может пойти на спад в условиях жаркого лета в Европе, каким оно было в прошлом году, может пойти на спад.

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