Украинцы имеют неплохой шанс на оспаривание штрафов в условиях карантина
Об этом пишет Politeka.net.
Как сообщили в МВД, с начала карантина в Украине было составлено почти 4 тысячи админпротоколов за нарушение ограничительных мер.
Более того, правоохранители составили 182 протокола за нарушение режима самоизоляции, и в данный момент полиция расследует 46 уголовных производств.
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"С начала введения карантинных мероприятий на территории государства полицейские составили 3 тысячи 922 административных протокола. Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции", - сказано в сообщении силового ведомства.
Как рассказал известный юрист Эдуард Багиров, у украинцев есть шанс оспорить штраф, выписанный на карантине.
В комментарии журналисту Андрею Павловскому адвокат заявил, что украинцам нужно фиксировать в протоколе свое несогласие с действиями правоохранителей и оспаривать его в суде.
Эдуард Багиров также выделил ключевые действия для оспаривания протокола о нарушении карантина:
- сфотографировать удостоверения полицейского, который составляет протокол;
- под своей подписью необходимо написать: "Я не согласен, буду оспаривать";
- сфотографировать протокол, чтобы быть уверенным, что в него через какое-то время правоохранители ничего не допишут.
По словам эксперта, если украинцы выполнят эти пункты, то шансы на удачный вердикт в суде вырастут до 30-40%.
Стоит отметить, что с 6 апреля был ужесточен карантин в Украине. Теперь гражданам придется всегда носить с собой документы, а за отсутствие маски/респиратора в общественном месте нужно заплатить штраф от 17 тысяч гривен.
В правительстве также уточнили, что церкви на период карантина не закрываются, но массовые и религиозные мероприятия запрещены.
Соблюдение мер карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия. Также в разъяснениях подчеркнули, что ходить по улице вместе могут не более двух человек. Исключение представляют случаи сопровождения детей независимо от их количества. Украинцы в возрасте 60 лет и старше пока должны сидеть дома.
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