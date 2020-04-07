Російський музикант Юрій Лоза вважає, українці перетворилися в "нетямущих" людей

Таку думку він висловив в інтерв'ю "АІФ".



Скандальний музикант впевнений, що українці "довели країну до ручки".



"«Свідомі» у перекладі з польської - насправді «досвідчені», «тлумачні». Українці були такими. Але після того як вони довели країну до ручки, це слово набуло негативного відтінку. Навіть його зміст змінився. Коли сьогодні кажуть «свідомі», мають на увазі як раз нетямущих людей", - заявив він.

Крім того, він упевнений, що антиросійський настрій в українців з'явилася відразу після розпаду СРСР.

"Насправді антиросійська істерія на Україні почала нагнітатися не рік, не 2 і не 5 років тому, а відразу ж після розвалу СРСР. Дуже зручно покладати на когось свої промахи і хиби. Тому, коли Україна відокремилася, відразу почали мусувати тему утисків українців Росією, голодомору, в якому теж виявилися винні ми", - упевнений скандальний росіянин.

Також він вважає, що українцям так обробляли мізки протягом останніх двадцяти років.

"Так і сьогодні їм щодня твердять про російської агресії. Тому, коли ти розмовляєш з ними, тебе не чують", - заключив він.

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