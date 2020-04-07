Российский музыкант Юрий Лоза считает, украинцы превратились в "бестолковых" людей

Такое мнение он выразил в интервью "АИФ".



Скандальный музыкант уверен, что украинцы "довели страну до ручки".



"«Свидомые» в переводе с польского - на самом деле «сведущие», «толковые». Украинцы были такими. Но после того как они довели страну до ручки, это слово приобрело негативный оттенок. Даже смысл его поменялся. Когда сегодня говорят «свидомые», подразумевают как раз бестолковых людей", - заявил он.

Кроме того, он уверен, что антироссийский настрой в украинцев появился сразу после развала СССР.

"На самом деле антироссий­ская истерия на Украине стала нагнетаться не год, не 2 и не 5 лет назад, а сразу же после развала СССР. Очень удобно сваливать на кого-то свои промашки и огрехи. Поэтому, когда Украина отделилась, сразу начали муссировать тему притеснений украинцев Россией, голодомора, в котором тоже оказались виноваты мы, и т. д", - уверен скандальный россиянин.

Также он считает, что украинцам так обрабатывали мозги в течение последних лет двадцати.

"Да и сегодня им каждый день твердят о русской агрессии. Поэтому, когда ты разговариваешь с ними, тебя не слышат", - заключил он.

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А советский и российский актер Олег Басилашвили считает, что причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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