У МОЗ попередили українців про активну фазу захворюваності: до чого готуватися

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до громадян.

За словами політика, на даний момент до боротьби з захворюваністю китайським вірусом підключені представники бізнесу та волонтери.

Як зазначив глава МОЗ, на даний момет українці знаходяться на порозі піку захворюваності. В активній фазі не вистачає ні лікарів, ні місць в лікарнях, ні апаратів, тому, щоб уникнути зараження потрібно і далі дотримуватися правил карантину і перебувати в самоізоляції.

В платіжках українців у квітні з'явиться новий пункт: за що і скільки здеруть

Тепер жителям столиці будуть нараховувати внески ще й за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води. Про це повідомили у прес-службі «Київтеплоенерго».

Ці внески з квітня будуть прописуватися в платіжках окремим пунктом. В середньому українці заплатять за цю послугу по 30 гривень, а виплати будуть нараховуватися раз у квартал.

Українці і раніше оплачували цю послугу, проте її вартість входила в тариф на опалення і гарячу воду. Мова йде про обслуговування, в поняття якого входить установка, перевірка і ремонт лічильників.

Курс валют різко зміниться, цифри в обмінниках здивують українців: до чого готуватися

Курс валют в Україні 8 квітня спровокує паніку на ринку, долар готується до вчинення нового антирекорду.

За даними регулятора, сто доларів обійдуться в 2709,96 грн (-13,69). Днем раніше валюта торгувалася по 2723,65 гривень.

А от євро вирішить не піддаватися на провокації і подорожчає – сто банкнот обійдуться вам в 2956,7 грн (+18,43)

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.