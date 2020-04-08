Людей, які перехворіли «уханьським» вірусом може бути значно більше, ніж говориться в офіційній статистиці

Справа в тому, що захворювання може проходити безсимптомно, або ще його ознаки можуть нагадувати застуду.

Вчені з Оксфордського університету назвали п'ять "легких" симптомів (не температура, сухий кашель та озноб), які можуть говорити про те, що це коронавірус, пише Styler.

Втрата нюху

Це один з найпоширеніших симптомів, який відзначають, як українські, так і зарубіжні фахівці. Вчені пояснили, що деякі клітини в носі містять білки, за якими «уханьский» вірус і б'є в першу чергу. Саме так інфекція потрапляє в організм. При цьому люди частина не знають, що підхопили заразу і продовжують заражати інших.

Біль у животі

Це може бути симптомом багатьох відхилень. Біль у животі може означати і розвиток пневмонії в нижніх частках легень. Тому до такого симптому треба поставитися уважно.

Діарея

Цей симптом визначили китайські вчені після досліджень. Він був виявлений в Ухані у половини з перших 204 обстежених пацієнтів.

Кон'юнктивіт

У деяких пацієнтів з COVID-19 проявлявся легкий фолікулярний кон'юнктивіт. Він може виражатися в налитих кров'ю очах, печіння в області очей, скупченням гною, який прилипає до вій, свербінням в очах.

Втому

Про те, що людина заразилася вірусом може свідчити і дуже сильна втома. Варто уважніше поставитися до цього симптому, якщо це почуття не є наслідком перевтоми.

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