Людей переболевших «уханьским» вирусом может быть значительно больше, чем говорится в официальной статистике

Дело в том, что заболевание может проходить бессимптомно, или еще его признаки могут напоминать простуду.

Ученые из Оксфордского университета назвали пять "легких" симптомов (не температура, сухой кашель и озноб), которые могут говорить о том, что это коронавирус, пишет Styler.

Потеря обоняния

Это один из самых распространенных симптомов, который отмечают, как украинские, так и зарубежные специалисты. Ученые, объяснили, что некоторые клетки в носу содержат белки, по которым «уханьский» вирус и бьет в первую очередь. Именно так инфекция и попадает в организм. При этом люди часть не знают, что подцепили заразу и продолжают заражать остальных.

Боль в животе

Это может быть симптомом многих отклонений. Боль в животе может означать и развитие пневмонии в нижних долях легких. Поэтому к такому симптому нужно отнестись внимательно.

Диарея

Этот симптом определили китайские ученые после исследований. Он был выявлен в Ухане у половины из первых 204 обследованных пациентов.

Конъюнктивит

У ряда пациентов с COVID-19 проявлялся легкий фолликулярный конъюнктивит. Он может выражаться в налитых кровью глазах, жжением в области глаз, скоплением гноя, который прилипает к ресницам, зудом в глазах.

Усталость

О том, что человек заразился вирусом может свидетельствовать и очень сильная усталость. Стоит внимательнее отнестись к этому симптому, если это чувство не является следствием переутомления.

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