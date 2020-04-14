Літні канікули для школярів можуть в цьому році скасувати

А виною всьому вимушений карантин, пишуть ЗМІ. Більш того відпустки для працюючих українців також можуть виявитися недоступними.

Наголошується, що з-за ситуації на такі заходи можуть піти не тільки в Україні.

Так, європейські країни закрили свої кордони, і тепер подорожі недоступні для більшості. Безліч туристів добровільно відмовилися від квитків на літній час у зв'язку зі страхом людей заразитися коронавірусом.

Український уряд закликав громадян приєднатися до практики європейців, і не планувати на літо ніяких поїздок або польотів. Справа в тому, що на сьогодні залишається невідомим те, як буде розвиватися епідемічна ситуація в зв'язку з коронавірусом. Тому краще утриматися від планування подорожей.

Таким чином, шкільні канікули можуть скасувати, як і в інших країнах, а полетіти за кордон українцям у відпустку все одно не вдасться, адже навіть прогноз на липень і серпень дати неможливо.

У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що, ймовірно, школярі молодших і середніх класів в цьому навчальному році вже не вийдуть з карантину.

«Повинна бути позитивна динаміка. Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, починаючи проведення ЗНО», — говорить Ляшко.

Він також зазначив, що зараз створюються нові нормативи для проведення ЗНО.

За словами головного санлікаря України, імовірно, ніхто не буде виходити на навчання на один місяць. Педагоги теж переконані, що цей навчальний рік коштує вже закінчити.

Відзначимо, 14 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що послаблювати карантин почнуть, як тільки епідеміологічний стан в країні почне поліпшуватися. Станеться це, за його прогнозом, після Великодня.

Остаточне рішення буде прийнято не раніше 24 квітня.

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