19 квітня українці будуть відзначати православну Пасху 2020, тому всім кулінарам знадобляться прості рецепти пасок – головної святкової страви. Ми розповімо вам, як зробити смачне великоднє частування по-домашньому смачним.

Кулінарам важливо пам'ятати: коли настане Великдень 2020, свято Воскресіння Христового, не можна готувати і робити що-небудь по дому. Тому в Україні кулиличи (паски) починають готувати з Чистого четверга, який у цьому році припадає на 16 квітня. У Страсну п'ятницю готування теж заборонене – до нього можна повернутися у Велику суботу, 18 квітня. Найголовніше – це знайти хороші рецепти пасок і вибрати найсмачніші для себе і своєї сім'ї.

Сирна або сирна паска

Це традиційна страва, яка в народі символізує гору Голгофу, на якій розіп'яли Христа. Рецепт паски потребуватиме таких інгредієнтів:

сир (200 г);

пакетик ванільного цукру;

цукор (100 г);

два яйця яйця;

підтоплене вершкове масло (200 г);

розпушувач (10 м);

борошно (170 м);

родзинки (50 г);

цукати (50 г).

Спосіб приготування:

Просіваємо борошно, змішати з розпушувачем, засипаємо туди ж сир, два яйця, масло, цукор, ваніль. В процесі ретельно перемішуємо, щоб не з'явилися грудочки. У тісто рівномірно додаємо цукати з родзинками, продовжуючи заважати. Форми для випікання змащуємо маслом, а якщо є – використовуємо спеціальну папір. Заливаємо форми тестом приблизно наполовину (воно підніметься), робимо гладку верхівку, розрівнюючи поверхню мокрою ложкою. Поміщаємо в духовку, розігріту до 170 градусів, випікаємо одну годину. Готову паску можна прикрасити глазур'ю, родзинками, солодкої присипкою, та всим, що душа забажає. Готово! Нехай Великдень 2020 порадує вас хорошим настроєм.

Традиційна солодка паска

Не рідше, ніж сирна, на столах з'являється солодка паска. Якщо ви раніше не готували, то Великдень 2020 хороший шанс освоїти новий рецепт пасок. Для них знадобляться такі інгредієнти:

десяток яєць;

молоко (0,5 літра);

75 гр. свіжих дріжджів або 10-15 г. сухих;

масло (150 г);

цукор (0,5 кг);

ванільний цукор (вистачить пакетика);

борошно (800-900 м);

сіль (1,5 чайної ложки).

Спосіб приготування:

Для опари розводимо дріжджі в підігрітому молоці, додаємо велику ложку цукру і 2 склянки борошна. Ретельно перемішуємо суміш і ставимо в тепле місце – там суміш повинна збільшитися приблизно в три рази.

Переходимо до тесту. Першим ділом яйця розтираємо з сіллю і цукром, змішати з опарою, після чого додаємо решту борошна і замішуємо. Тісто накриваємо рушником або харчовою плівкою, відправляємо в тепло, поки не збільшиться в два-три рази. Вершкове масло розтоплюємо на водяній бані, додаємо ваніль, добре замішуємо з тестом. Готуємо форми, як описано в попередньому рецепті, заливаємо наполовину і чекаємо, поки заготовка підніметься до верху. Після запікаємо в духовці 20 хвилин при 180 градусах. Коли все готово - наносимо зверху глазур за смаком.

Що не можна робити, готуючи паски:

занадто рано відкривати духовку, інакше тісто “впаде”;

ставити тісто доходити на протязі;

використовувати холодні або гарячі продукти, якщо це не зазначено в рецепті;

діставати ще гарячу паску з форми;

ставити деко на самий верхній або нижній рівні – паски просто пригорять.

перевірити готовність тіста можна зубочисткою, але небезпечно робити це кілька разів – тісто осяде.

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