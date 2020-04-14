Російський музикант Андрій Макаревич озвучив несподівану пропозицію Росії

Так, журналістам видання "Ехо Москви" він заявив, що анексія Криму дуже дорого коштувала Росії, і якщо півострів їй насправді дуже потрібен був, то вона могла його просто купити, а не красти.

"Якщо так був необхідний Крим, ось вже настільки необхідний, що жити без нього Росія не могла, можна було знайти інші шляхи. Та купити його. Домовитися, купити, я грубо кажу, але знайти спосіб. Взагалі-то домовляються якось дипломати, країни... І я б туди з задоволенням їздив... Вкрасти – погано, а придбати – добре", – зазначив музикант.

Музикант зазначив, що має принципову позицію по території Криму, з якою в 2014 році "вийшла не дуже красива історія".



Він додав, що певна вина за подію лежить і на самих кримчанах.

"Якщо це зроблено дійсно, як нам пояснюють, за їх бажанням, переважного числа населення, це все одно не зовсім правильно. Тому що існують закони, що існують міжнародні домовленості... Спочатку неправильна постановка питання", – підкреслив Макаревич.

Також раніше повідомлялося, що легендарний російський співак Андрій Макаревич в пух і прах розніс російське телебачення.

На його думку, якщо б України не існувало, її треба було б вигадати тільки для того, щоб на російських ток-шоу і у новинах було що обговорювати.

Нагадаємо, Макаревич розповів, як росіяни могли отримати Крим без заперечення України.

Як повідомляла Politeka, Макаревич засвітився з сином і розкішною красунею, фото підірвало мережу.

Також Politeka писала, що Макаревич розлютив росіян заявою: "80% - ідіоти".