У МОЗ розповіли про кроки по виходу з карантина, які наразі розробляються

Зокрема, після закінчення епідемії китайського вірусу українців почнуть масово тестувати на антитіла.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, головного санлікаря України Віктора Ляшка, влада планує запустити по всій країні тестування на антитіла методом імуноферментного аналізу.

"Ми розробляємо кроки, як потрібно надалі виходити з карантину. Один з цих методів – введення нового виду тестування: ІФА-тестів, які будуть показувати наявність антитіл - що підтверджують, перехворіла людина чи ні", – заявив Ляшко.

Головний санлікар додав, що у багатьох українців зараження буде протікати безсимптомно. У таких людей сформується імунітет, і "це дозволить більш спокійно виходити (з карантину, - ред.)".

Раніше ми повідомляли, через карантин в Україні можуть скасувати у цьому році літні канікули для школярів і відпустки для працюючих громадян.

Європейські країни закрили свої кордони, і тепер подорожі недоступні для більшості. Безліч туристів добровільно відмовилися від квитків на літній час у зв'язку зі страхом людей заразитися китайським вірусом.

Український уряд закликав громадян приєднатися до практики європейців, і не планувати на літо ніяких поїздок або польотів. Справа в тому, що на сьогодні залишається невідомим те, як буде розвиватися епідемічна ситуація. Таким чином, шкільні канікули можуть скасувати, як і в інших країнах, а полетіти за кордон українцям у відпустку все одно не вдасться, адже навіть прогноз на липень і серпень дати неможливо.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

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