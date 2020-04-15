В Минздраве рассказали о разрабатываемых шагах по выходу из карантина

В частности, после окончания эпидемии китайского вируса украинцев начнут массово тестировать на антитела.

По словам замминистра здравоохранения, главного санврача Украины Виктора Ляшко, власти планируют запустить по всей стране тестирование на антитела методом иммуноферментного анализа.

"Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов – введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител - подтверждающих, переболел человек или нет", – заявил Ляшко.

Главный санврач добавил, что у многих украинцев заражение будет протекать бессимптомно. У таких людей сформируется иммунитет, и "это позволит более спокойно выходить (из карантина, - ред.)".

Ранее мы сообщали, из-за карантина в Украине могут отменить в этом году летние каникулы для школьников и отпуска для работающих граждан.

Европейские страны закрыли свои границы, и теперь путешествия недоступны для большинства. Множество туристов добровольно отказались от билетов на летнее время в связи со страхом людей заразиться китайским вирусом.

Украинское правительство призвало граждан присоединиться к практике европейцев, и не планировать на лето никаких поездок или полетов. Дело в том, что на сегодня остается неизвестным то, как будет развиваться эпидемическая ситуация. Таким образом, школьные каникулы могут отменить, как и в других странах, а полететь заграницу украинцам в отпуск все равно не удастся, ведь прогноз даже на июль и август дать невозможно.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

Как сообщала Politeka, отмена экзаменов и учеба летом ждут юных украинцев после карантина, официальное решение.

Также Politeka писала, что украинцы должны забыть о жизни без масок, вирус не отступит: заявление ВОЗ о новой реальности.