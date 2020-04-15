Історія медсестри з Рівного, чий чоловік помер від "уханьского" вірусу сколихнула Україну

У Рівному в обласній лікарні від китайського вірусу помер реаніматолог Олександр, зараз і його дружина, яка працювала в цьому ж медичному закладі бориться за життя. Вона впевнена, що чоловік помер, через помилку їх колег, які не могли поставити йому правильний діагноз. Про це пишуть журналісти видання Обозреватель.

За словами сестри жінки Тамари, Ірина з чоловіком 20 років пропрацювали в Рівненській обласній лікарні. Обидва захворіли, і будучи медиками, запідозрили, що це не просто застуда.

Тамара зазначила, що рентген Олександра показав двостороннє запалення легенів, експрес-тест на китайський вірус показав негативний результат, але через два дні після обстежень чоловікові стало погано. Настільки погано, що лікарі забрали його в реанімацію і підключили до апарату штучного дихання, але це його не врятувало - він помер.

За її словами, Ірину лікарі вмовили не проводити розтин тіла чоловіка, мовляв, тобі і так погано, навіщо все це. Олександра поховали дуже швидко.

Ірина Іщук в цей час перебувала в обласній лікарні, і лікарі не бажали визнавати, що жінка заражена китайським вірусом.

"Говорили, мовляв, нічого страшного, ось тобі поставили катетер, їдь додому, прокапаешься – і все буде нормально, адже в тебе температура 37,2. Але як нормально, якщо я відчуваю, що мені погано!" – розповіла Ірина в розмові з журналістами Оглядач.



Раптом реанімацію обласної лікарні закрили на дезінфекцію. А Ірину перевели в ЛОР-відділення.

"Я там була одна, ще й лікар і дві санітарки. Це як знущання. Мені зробили повторне КТ, яке показало, що у мене вже двостороннє запалення легенів. Що ж це за лікування, якщо мені стає все гірше, а вони постійно наполягають на тому, щоб я їхала додому? А потім ще й змушували купувати ліки за свій рахунок!" – обурюється жінка.

Щоб врятувати Ірину, її батьки медики спробували викликати швидку, але, почувши їх прізвище та ніяк не хотіла приїжджати. Тільки, коли назвали інше прізвище лікарі швидкої зволили приїхати. Тоді жінку відвезли в інфекційну лікарню.

"Тут мені спочатку сказали, що в лікарні багато пацієнтів з китайським вірусом, а у мене тести негативні. Постало питання, куди мене класти. Знову провели експрес-тест, і він виявився позитивним. Тобто вперше за два тижні мені поставили правильний діагноз", – каже Ірина.