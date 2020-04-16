Російський музикант Юрій Лоза вважає "Євромайдан" помилкою українців

За його словами, українці і росіяни - це один народ без будь-яких відмінностей.

"І росіяни, і українці - слов'яни, абсолютно зовні однакові. І ментальність, закладена в нас генетично нашими далекими предками - вона теж приблизно однакова. Адже ми однаково їмо, стоїмо, сидимо, однаково говоримо, приблизно однаково думаємо. І якщо хтось штучно створив ці бар'єри, то нам пора вже задуматися про те, як почати їх руйнувати. ці бар'єри насправді все легко розвалюються при включенні голови ", - упевнений він.

Крім того, музикант вважає, що українці самі винні в тому, що відбувається на Донбасі.

"Скажіть мені, будь ласка, з чого це все почалося? З ось цього гасла, який вам закинули в голови, що Україна - це Європа. Ви зібралися йти в Європу, не підготувавшись до цього, і тут почався бардак. З чого? Тому що ваш уряд: Азаров і Янукович сказали, що ми не готові поки ", - заявив скандальний музикант.

Також він упевнений, що повалення режиму Янукович було помилкою українців.

"Коли Україні пообіцяли безвізовий в'їзд, Янукович не підписав цей документ тільки тому, що там було дуже багато всяких нісенітниць. Єдине, що він просив від українського суспільства - це часу на те, щоб розібратися з цим питанням:" дайте рік-два, і ми всі питання вирішимо ". Ні, потрібно було скинути Януковича, причому абсолютно нелегітимним шляхом, потрібно було влаштувати цю криваву баню, Майдан ...", - уклав він.

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