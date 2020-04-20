Різкий обвал зарплат в Україні: хто постраждає найбільше, розкрито нові суми

Карантин в Україні спровокує різкий обвал заробітних плат, який відчують всі. Про це повідомляють економічні експерти.

Так, економіст Олег Пендзин прогнозує різкий обвал зарплат більше ніж на 12%. Причиною цього стане простої виробництва через карантин.

В той же час економічний експерт Андрій Шевчишин стверджує, що номінально зарплата українців може навіть зрости. Однак з-за того, що підприємці сплачують 2/3, люди отримають на руки менше покладеного – у межах восьми тисяч гривень.

Кількість жертв стрілянини в Канаді досягла 16 осіб, подробиці і кадри

У суботу, 18 квітня, 51-річний Габріел Уортман влаштував стрілянину в Портпике в канадській провінції Нова Шотландія. Спочатку поліція заявляла, що його затримали, однак потім стало відомо, що стрілець загинув.

Він був одягнений у форму, схожу на поліцейську, і їхав на автомобілі, що виглядає як поліцейська. Однак Уортман не був співробітником правоохоронних органів, і номер його машини не був схожий на номери на службових автомобілях.

Число загиблих в результаті стрілянини в місті Портапик зросла до 16 осіб, крім відкрив вогонь чоловіки.

Серед загиблих виявилася 23-річна співробітниця поліції.

Ще один представник правоохоронних органів госпіталізовано з пораненнями, не загрожують його життю.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо подякував поліцейських за роботу і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Курс валют злетів з котушок, українців попередили про новий стрибок долара: що потрібно знати

Курс валют в Україні може різко обвалиться через карантин, повернувши гривні позиції, які вона займала ще на початку року.

Про це повідомляють економічні експерти.

Так, Андрій Забловський стверджує, що падіння буде не суттєвим у II кварталі: від 26,9 до 27,5 грн за банкноту.

«Цьому сприятиме і поступова активізація ділової активності в країні на тлі очікуваного поетапного пом'якшення карантинних обмежень для економіки, починаючи з травня», - зазначив він.

Інше думку висловили Олег Пендзин і Віктор Скаршевський: на їхню думку, падіння буде в межах 28-28,5 грн за «вічнозелений».

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.