Минув рік після перемоги Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів

В інтерв'ю BBC News Україна голова держави відкрито розповів про те, як цей важливий пост вплинув на нього за цей час. Гарант відповів на питання, чи шкодує він, що пішов у велику політику:

"Я не приховую, що це нелегка робота... Забирає увесь мій час, і мені не вдається достатньо побути з сім'єю і дітьми. Я жалкую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів".

Нагадаємо, 21 квітня у другому турі Зеленський переміг свого опонента Петра Порошенка з результатом в 73,22% підтримки проти 24,45%.

Раніше ми повідомляли, як президент України "відзначив річницю" цієї події. Зеленський провів масові чистки в Районних державних адміністраціях, звільнивши десять голів РДА у шести областях. Відповідні розпорядження від 21 квітня опубліковані на сайті президента.

Зокрема, в Сумській області президент звільнив голів у семи РДА. У Вінницькій, Харківській і Чернігівській областях Зеленський звільнив по одному керівнику РДА.