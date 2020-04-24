Кінорежисер Андрій Кончаловський похвалив Володимира Путін за анексію Криму

На його думку, РФ "перестала кульгати", після того як з подачі президента був захоплений півострів.

"Безсумнівно, це і Путін. Але зараз ще мало держави в державі. Треба ще дужче, на мій погляд. Тим не менш, країна перестала кульгати десь, її можна сприймати як серйозну політичну, та не тільки, силу в світі. Її перестали ігнорувати", - вважає режисер.

Він зазначив, що такі дії Росії стосовно України були правильними.

"Донбас − не частина Росії. Донбас − частина російської культури. А Крим − це територіально частина Росії. Я думаю, що це був єдиний правильний сьогодні хід", – додав він.

Крім того, він стверджує, що "американці там повинні були ставити свою базу, а РФ такого допустити не могла".

Зрештою, впевнений режисер, Україна все ж не зможе без Росії.

"Україна завжди була і буде з Росією. Це ілюзія. Україна ніколи не зможе жити без Росії. Вона не витримає. Я більше скажу: Росія без України не витримає, а Україна без Росії − не виживе. Ми − один народ", - заключив він.

Треба відзначити, що раніше Кончаловський стверджував, що конфлікт між Україною і Росією має глобальний підтекст, а Путін тут не при справах.

Більш того, він упевнений, це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром.

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