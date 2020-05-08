Працівників перевели на чотириденний графік роботи з метою максимальної економії

Про це пишуть Вести.

Відомо, що зміни набудуть чинності з 1 липня 2020 року.

укрзалізниця

Зокрема, під час засідання правління Укрзалізниці було прийнято рішення про переведення всіх працівників на чотириденний робочий графік.

Популярні новини зараз

Красуня з "Квартал 95" задерла майку і показала саме спокусливе: "Не можу не похвалитися!"

Зубожіла Волочкова зняла штани біля багаття: "Так шашлик смачніше", відео

Брежнєва з Меладзе налякали знівеченими обличчями, пару не впізнати: «Жах. Взагалі не весело»

"Постаріла" Каменських приголомшила зовнішнім виглядом після гулянки з Потапом: "Чудеса!"
Показати ще

За інформацією журналістів, прості співробітники будуть недоотримувати свою зарплату, але дохід топ-менеджменту Укрзалізниці ніяк не зміниться, оскільки вони працюють на контрактах.

"Залізничників вирішили перевести на чотириденку. Прості робітники будуть недоотримувати зарплату в той час як оплата "праці" топ-менеджменту УЗ не зміниться, адже вони практично всі на контрактах. Щоб заощадити максимально - зробили вихідним понеділок, а не п'ятницю, коли п'ятничний робочий день складається з 7 робочих годин, а не 8, як у звичайні робочі дні", - розповіло обізнане джерело в Укрзалізниці.

поезд укрзализныця колея

Раніше ми розповідали, як Укрзалізниця планує виходити з карантину. Першими можуть запустити приміські поїзди.

Після запуску приміських електричок на маршрути планують випустити швидкісні потяги Інтерсіті і Інтерсіті +, і лише після цього може бути запущено повноцінне пасажирське ж/д сполучення всередині країни.

Наголошується, що запуск міжнародного повідомлення буде залежати і від ситуації в сусідніх країнах, з якими налагоджене пасажирське ж/д сполучення.

Нагадаємо, звільнений глава «Укрзалізниці» отримав зарплату в квітні більше, ніж у Трампа

Як повідомляла Politeka, "Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення

Також Politeka писала, що чотириденний робочий тиждень в Україні: озвучено скандальне рішення, "вже з 1 липня..."