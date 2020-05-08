Працівників перевели на чотириденний графік роботи з метою максимальної економії

Про це пишуть Вести.

Відомо, що зміни набудуть чинності з 1 липня 2020 року.

Зокрема, під час засідання правління Укрзалізниці було прийнято рішення про переведення всіх працівників на чотириденний робочий графік.

За інформацією журналістів, прості співробітники будуть недоотримувати свою зарплату, але дохід топ-менеджменту Укрзалізниці ніяк не зміниться, оскільки вони працюють на контрактах.

"Залізничників вирішили перевести на чотириденку. Прості робітники будуть недоотримувати зарплату в той час як оплата "праці" топ-менеджменту УЗ не зміниться, адже вони практично всі на контрактах. Щоб заощадити максимально - зробили вихідним понеділок, а не п'ятницю, коли п'ятничний робочий день складається з 7 робочих годин, а не 8, як у звичайні робочі дні", - розповіло обізнане джерело в Укрзалізниці.

Раніше ми розповідали, як Укрзалізниця планує виходити з карантину. Першими можуть запустити приміські поїзди.

Після запуску приміських електричок на маршрути планують випустити швидкісні потяги Інтерсіті і Інтерсіті +, і лише після цього може бути запущено повноцінне пасажирське ж/д сполучення всередині країни.

Наголошується, що запуск міжнародного повідомлення буде залежати і від ситуації в сусідніх країнах, з якими налагоджене пасажирське ж/д сполучення.

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