Третій день поспіль б'є рекорди кількість нових випадків захворювання китайським вірусом в Україні
Лякає ситуація зафіксована у Львівській області. Там, кількість заражень різко збільшується вже третій поспіль. Так, за добу 7 травня зафіксовано 65 нових випадків зараження.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook
"+65 інфікованих на Львівщині за останню добу (з 315 досліджень). Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.
Апетитна блондинка з "Танців з зірками" блиснула об'ємами в чорному мереживі: "Нереальна"
Красуня з "Квартал 95" задерла майку і показала саме спокусливе: "Не можу не похвалитися!"
Ані Лорак, Кіркорова і Малахова викрили в розпусті, дійшло до виклику лікарів: кадри гульні
Моніка Беллуччі без штанів звела з розуму новими пікантними фото: навіть 20-річні позаздрять
Варто відзначити, що з 11 травня в Україні вводиться адаптивний карантин. Це означає, що місцева влада в регіонах зможуть самостійно посилювати обмеження, у разі погіршення ситуації із захворюваністю.
Зазначимо, всього в Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 8 травня. При цьому він назвав рекордним як число померлих, так і кількість видужали за добу.
За весь час пандемії в Україні підтверджено 14195 випадків. Найбільше хворих зараз - у Чернівецькій області (2097), Києві (1721) та Івано-Франківській області (1078).
Всього в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 чоловік. Як зазначають у відомстві, серед померлих переважають особи у віці від 50 років.
тим часом у світі за станом на ранок 8 травня виявили вже понад 3,8 мільйона випадків вірусу.
Нагадаємо, ослаблення карантину скасовується, з'явилося рішення суду: "протягом 15 днів..."
Як повідомляла Politeka, коли в Україні запрацюють маршрутки, озвучена дата: "не раніше ..."
Також Politeka писала, що в Україні готуються виходити з кризи, тарифи будуть підвищені у два рази: що відомо.