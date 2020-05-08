Третій день поспіль б'є рекорди кількість нових випадків захворювання китайським вірусом в Україні

Лякає ситуація зафіксована у Львівській області. Там, кількість заражень різко збільшується вже третій поспіль. Так, за добу 7 травня зафіксовано 65 нових випадків зараження.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook

"+65 інфікованих на Львівщині за останню добу (з 315 досліджень). Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що з 11 травня в Україні вводиться адаптивний карантин. Це означає, що місцева влада в регіонах зможуть самостійно посилювати обмеження, у разі погіршення ситуації із захворюваністю.

Зазначимо, всього в Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.

Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 8 травня. При цьому він назвав рекордним як число померлих, так і кількість видужали за добу.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 14195 випадків. Найбільше хворих зараз - у Чернівецькій області (2097), Києві (1721) та Івано-Франківській області (1078).

Всього в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 чоловік. Як зазначають у відомстві, серед померлих переважають особи у віці від 50 років.

тим часом у світі за станом на ранок 8 травня виявили вже понад 3,8 мільйона випадків вірусу.

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