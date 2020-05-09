Доктор Євген Комаровський запропонував послабити карантин і дозволити молоді відвідувати школи та університети

Як передає Politeka.net, про таку заяву він зробив в ефірі "Ехо Москва". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, чим довше триває карантин, тим більше людей загине від інших хвороб, а не від вірусу.

Крім того, він упевнений, що економіка країни також сильно постраждає. У зв'язку з цим, доктор запропонував "вигнати молодь у школи та університети".