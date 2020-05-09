Доктор Євген Комаровський запропонував послабити карантин і дозволити молоді відвідувати школи та університети

Як передає Politeka.net, про таку заяву він зробив в ефірі "Ехо Москва". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, чим довше триває карантин, тим більше людей загине від інших хвороб, а не від вірусу.

Крім того, він упевнений, що економіка країни також сильно постраждає. У зв'язку з цим, доктор запропонував "вигнати молодь у школи та університети".

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доктор комаровський, євген комаровський

"Я б негайно вигнав молодь у школи та університети – нехай вони хворіють, інакше їх батьки просто не в змозі будуть їх годувати. Це дуже скоро може статися", - зазначив він.

Водночас, він упевнений, що на такий крок не зможе зважитися політик.

"Це зробив би я як педіатр, а тепер уявімо собі, що таке рішення політик прийняв, наприклад мер, про відкриття шкіл. Для того, щоб відправити дитину до школи, потрібно переконатися, що у нього вдома немає літньої бабусі, яку він може заразити, і надалі вона помре", - констатував лікар.

За його словами, з такої ситуації є вихід. Він запропонував ізолювати літніх людей в готелі, оскільки вони пустують, а дітей відправити в школу.

"Це політичне рішення, тому що в одного з 10 тисяч дітей реально можлива важка небезпечна форма вірусу. Якщо така дитина помре, то в цьому буде винен політик, який дозволив йому піти в школу", - уклав доктор.

Раніше ми повідомляли, що ослаблення правил карантину все-таки почнеться з 11 травня.

Можна буде гуляти в парках, відкриють деякі магазини, салони і перукарні. Обов'язковими залишаться маски, дезінфекція та дотримання дистанції.

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