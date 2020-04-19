Украинский доктор Евгений Комаровский решил в своем Инстаграм рассказать, могут ли старшие дети обеспечить безопасность младшего

Врач сделал репост поста на такую важную тему, пишет Рoliteka.net. В записи утверждается, хотя дети индивидуальны, а также имеют различные взаимопонимания, все же старшие не могут самостоятельно обеспечить безопасность младших сестер или братьев.

Дети не могут адевактно оценить риски, а также предотвратить их. А если с младшими что-то случается, то потом старший ребенок до конца жизни может чувствовать вину.

Как отмечается, только в возрасте от 10 до 15 лет у детей развивается логическое мышление, однако подростки вступают в фазу полового созревания, которое их побуждает к рискованному поведению. А также подростки могут больше сконцентрироваться на своих проблемах.

"Помните о том, что безопасность детей - это прямая зона ответственности родителей. Возлагать эту ответственность на других детей крайне рискованно", - говорится в публикации.

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, как победить современный вирус.

Доктор отметил, что не стоит надеяться на противовирусные препараты, а нужно верить в свои силы. Поэтому стоит отвлечься и расслабиться, уверен врач.

Как добавил Комаровский, человеку будет легче, если они сядут рядом и выпьют по 150 грамм качественного вина и тогда "вирус обязательно отступит".

Ранее сообщалось, что, по словам Комаровского, борную кислоту "никто и никогда не использует в дезинфицирующих средствах».

Педиатр объяснил, что этот раствор применяют, если у пациентов есть кожные бактериальные инфекции.

В итоге врач настоятельно не рекомендовал использовать раствор.

Напомним, что доктор Комаровский показал, как правильно кашлять во время пандемии: "Грубейшая ошибка, когда...".

Как сообщала Politeka, Комаровский сделал важное заявление о высокой температуре у ребенка: "Если пятки розовые и теплые...".

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