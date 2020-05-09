Доктор Евгений Комаровский предложил послабить карантин и разрешить молодежи посещать школы и университеты
Как передает Politeka.net, об такое заявление он сделал в эфире "Эхо Москва". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, чем дольше длится карантин, тем больше людей погибнет от других болезней, а не от вируса.
Кроме того, он уверен, что экономика страны также сильно пострадает. В связи с этим, доктор предложил "выгнать молодежь в школы и университеты".
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"Я бы немедленно выгнал молодежь в школы и университеты – пусть они болеют, иначе их родители просто не в состоянии будут их кормить. Это очень скоро может произойти", - отметил он.
В то же время, он уверен, что на такой шаг не сможет решиться политик.
"Это сделал бы я как педиатр, а теперь представим себе, что такое решение принял политик, например мэр, об открытии школ. Для того, чтобы отправить ребенка в школу, нужно убедиться, что у него дома нет пожилой бабушки, которую он может заразить, и в последствии она умрет", - констатировал доктор.
По его словам, с такой ситуации есть выход. Он предложил изолировать пожилых людей в отели, так как они пустуют, а детей отправить в школу.
"Это политическое решение, потому что у одного из 10 тысяч детей реально возможна тяжелая опасная форма вируса. Если такой ребенок умрет, то в этом будет виноват политик, который разрешил ему пойти в школу", - заключил доктор.
Ранее мы сообщали, что ослабление правил карантина все-таки начнётся с 11 мая.
Можно будет гулять в парках, откроют некоторые магазины, салоны и парикмахерские. Обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции.
Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".
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