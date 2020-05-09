Доктор Евгений Комаровский предложил послабить карантин и разрешить молодежи посещать школы и университеты

Как передает Politeka.net, об такое заявление он сделал в эфире "Эхо Москва". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, чем дольше длится карантин, тем больше людей погибнет от других болезней, а не от вируса.

Кроме того, он уверен, что экономика страны также сильно пострадает. В связи с этим, доктор предложил "выгнать молодежь в школы и университеты".