Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что поджидает людей на природе и как уберечься

Врач опубликовал памятку, в которой рассказывается, как избежать укусов клещей, пишет Politeka.net.

Комаровский настоятельно рекомендует правильно одеваться: на человеке должны быть длинные брюки, длинные рукава с резинками. Рубашку нужно заправлять в брюки, последние в свою очередь в носки, а носки - в сапоги. Также человек должен надеть шапку или капюшон.

От клещей помогают репелленты, которые нужно применять наружно.

Прогулку надо осуществлять подальше от кустарников. Также стоит регулярно осматривать одежду и тело.

После возвращения домой детям нужно провести полный осмотр вокруг ушей, в ушах, на линии роста волос, подмышками, в пупке, в области талии, паху и промежности, под коленками и между пальцами ног.

В областях, где существует большая вероятность заражения клещевым энцефалитом, нужно пройти заблаговременную вакцинацию.

Напомним, доктор Комаровский объяснил основные моменты, как нужно следить за ребенком в Интернете.

Так, родители должны использовать для безопасности разные технологии контроля.

Кроме того, родные должны иметь все пароли и логины от почтовых служб и соцсетей, где дети держат странички.

Необходимо регулярно проверять истории посещения сайтов, чтобы вовремя принять меры в случае опасности.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский напомнил, что ультрафиолет способен убивать микроорганизмы. Поэтому в определенной дозе ультрафиолет может убить все живое.

Когда ультрафиолет попадает на человека, на его кожу и слизистые оболочки – это очень большой риск, ведь может развиться онкология.

Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".

Как писала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, чем грозит оставлять младших детей на старших: "Крайне рискованно...".

Также Politeka писала, что Украину накрыли яд и гарь, доктор Комаровский выдал инструкцию по спасению: "Проще всего...".