Уханьский вирус невозможно вылечить с помощью ультрафиолета, это может сделать только иммунитет человека

Об этом заявил докторч Евгений Комаровский в своем видеоролике, опубликованном на YouTube. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

"Я должен вас расстроить. Рентген и флюорография не убьют вирус… Не занимайтесь глупостями. Убить вирус в организме может только ваш иммунитет. В подавляющем большинстве случаев он это сделает самостоятельно без вашей помощи", – отметил врач.

Комаровский призвал не пробовать бороться с коронавирусом загоранием под солнцем или используя бактерицидные лампы.

"Обращаю ваше внимание, ультрафиолет – это очень мощный фактор, способствующий онкологии кожи. Рак кожи имеет прямую связь с интенсивностью ультрафиолетового облучения… Вывесить на солнце какую-то одежду – на здоровье, но самим греть на солнце нос, чтоб убить коронавирус – это принципиально неверно", – сказал он.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, какой раствор не стоит использовать в качестве антисептика.

Так, в аптеках продается борная кислота, которая может убивать бактерии, так как содержит 97% спиртовой раствор. Но борную кислоту, по словам врача, «никто и никогда не использует в дезинфицирующих средствах».

Педиатр объяснил, что этот раствор применяют, если у пациентов есть кожные бактериальные инфекции.

Напомним, что Комаровский выдал, что ждет украинцев после строгого карантина: "Люди, вы понимаете, зачем он нужен?".

Как сообщала Politeka, Комаровский объяснил, кто не заболеет опасным вирусом: "Всё дело в...".

Также Politeka писала, могут ли комары разносить китайский вирус: Комаровский дал неожиданный ответ.