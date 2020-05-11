Ослаблення карантину в Україні крім іншого позначиться і на роботі громадського транспорту
Так, з 12 травня в столиці буде збільшено кількість окремих рейсів громадського наземного транспорту. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густелев, передає прес-служба КМДА.
Їздити зможуть тільки люди з спецбилетами і в захисних масках.
Спецперепустки видадуть працівникам ряду напрямків малого бізнесу. Це стосується і стоматології, і юридичних, психологічних, консалтингових напрямків.
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А ось клієнтам цих бізнесів доведеться добиратися на таксі або власним транспортом, або йти пішки.
З вівторка, 12 травня, в столиці будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. В режимі спецрейсів курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате - станція метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33т "ДВРЗ - станція метро "Чернігівська" і тролейбусний маршрут № 37-А "Станція метро "Лісова" - вулиця Миколи Закревського. Поліклініка.
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