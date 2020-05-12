В Україні зміняться правила установки газових плит з 1 червня

Відповідно до змін в Державні будівельні норми (ДБН) 2 Ст..5-20:2018 "Газопостачання", з початку літа в Україні дозволяється встановлювати газовикористовуюче обладнання в багатоквартирних будинках до 10-го поверху включно.

Так, згідно з новими правилами дозволено:

установку побутових плит до 10 поверху включно;

газифікацію тільки першого рівня для багаторівневих квартир, розташованих на 10 поверсі.

До внесення відповідних правок до ДБН заборонялося проектування побутових газових генераторів у новому багатоквартирному житло вище 3-го поверху.

Нагадаємо, сума неплатежів українців за транспортування газу у період карантину склала 500 млн грн.

Крім того, збитки газорозподільних компаній у січні-квітні досягли 1,2 млрд грн за збиткового тарифу на розподіл газу, встановленого Нацкомісією з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) на перше півріччя поточного року.

Додамо також, з травня українці отримують вже дві платіжки за газ.

Окремо прийде квитанція за обсяг спожитого газу у квітні, а інша за транспортування газу в травні.

Одну платіжку розділили на дві виконуючи вимогу Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакета. Передбачається, що це знизить кінцеву плату для споживачів.

Нагадаємо, в Україні готуються виходити з кризи, тарифи буде підвищено у два рази: що відомо.

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