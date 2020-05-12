В Україні зміняться правила установки газових плит з 1 червня
Відповідно до змін в Державні будівельні норми (ДБН) 2 Ст..5-20:2018 "Газопостачання", з початку літа в Україні дозволяється встановлювати газовикористовуюче обладнання в багатоквартирних будинках до 10-го поверху включно.
Так, згідно з новими правилами дозволено:
- установку побутових плит до 10 поверху включно;
- газифікацію тільки першого рівня для багаторівневих квартир, розташованих на 10 поверсі.
До внесення відповідних правок до ДБН заборонялося проектування побутових газових генераторів у новому багатоквартирному житло вище 3-го поверху.
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Нагадаємо, сума неплатежів українців за транспортування газу у період карантину склала 500 млн грн.
Крім того, збитки газорозподільних компаній у січні-квітні досягли 1,2 млрд грн за збиткового тарифу на розподіл газу, встановленого Нацкомісією з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) на перше півріччя поточного року.
Додамо також, з травня українці отримують вже дві платіжки за газ.
Окремо прийде квитанція за обсяг спожитого газу у квітні, а інша за транспортування газу в травні.
Одну платіжку розділили на дві виконуючи вимогу Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакета. Передбачається, що це знизить кінцеву плату для споживачів.
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