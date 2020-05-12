Карантин через коронавіруса в Україні продовжать після 22 травня

Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» заявив глава уряду Денис Шмигаль.

За його словами, в країні зараз фіксується пік захворюваності, тому 22 травня – це не кінцева дата завершення карантину.

Чиновник пояснив, що останній тиждень за статистикою країна «йде рівно», а кількість хворих не росте у відсотках, а подекуди вже спостерігається зменшення рівня захворюваності. Однак поки що ще не було жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або дорівнювала кількості захворілих.

«Це дуже важливий переломний етап, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік», – пояснив керівник Кабміну.

Такі плани влади, м'яко кажучи, засмутили українців, які вже два місяці сидять без роботи і грошей.

«Немає слів, таке враження, що все спеціально робиться, щоб люди почали вмирати від голоду», «Це робиться, щоб убити якомога більше українців. Не дарма вже розпродають стратегічний запас зерна. 33 рік хочуть повторити», «Задовбали - слабо сказано! Скільки ти отримуєш на місяць - зарплати, премій? Люди вже голодують! Це у вас, тих, хто нахапався, гроші лізуть через всяко місце, а людям нема за що жити… Нехай Бог буде вам всім суддею у вашому злодійському житті й до сьомого коліна!», «Час цій влади йти. Якщо так далі піде, їм маски натягнути на інше місце», «Вони хочуть, щоб нас залишилося п'ять мільйонів, як пишуть», – обурюються користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми писали, що людей розлютило несподіване зізнання головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка. Він заявив, що парки і сквери в Україні закривали для того, щоб «люди не думали, що вони знаходяться в безпеці і відчували тривогу».

Нагадаємо, Шмигаль попередив українців про нові умови життя: "знімаємо депозити, купуємо валюту".

Як повідомляла Politeka, у МОЗ розповіли, коли в Україні відкриють садки і запустять метро: "Іншого виходу немає".

Також Politeka писала, що умови карантину в Україні різко змінюються з 11 травня: повний список нових правил і заборон.