Співачка Катерина Бужинська відверто висловила свою позицію щодо анексії Криму
На своїй сторінці у Facebook співачка висловилася про російського президента Володимира Путіна, а кримчан, які рвалися в Росію - тварюками, передає Газета.
"Крим стає "блокадним". Ні виїхати, ні в'їхати. Відключення світла і води. В найближчому майбутньому - відсутність продуктів. Українці, які зараз проживають в Криму і в страшному сні не могли собі такого уявити. Крім того, політичний тиск Росії і шалена пропаганда. Путін - с*ка. Ти - мій особистий ворог", - написала співачка.
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Вона заявила, що Крим назавжди залишиться для неї частиною України і образила кримчан, які захотіли жити в російському Криму.
"Навіть незважаючи на те, що українців звідти виживають, м'яко кажучи. А ті продажні тварі, які сильно хотіли жити в Російському Криму - отримали? Щасливі? Вас розвели, як дурнів. Наболіло...", - додала співачка.
Також раніше повідомлялося, що Руслана Лижичко зробила несподівану заяву про предків українського народу.
Так, вона заявила, що українці - нащадки шумерів, що населяли Південну Месопотамію у другому тисячолітті до нашої ери. Крім того, вона дорікнула українців, що вони користуються реферансами, сприймаючи себе - "залишками Радянської України".
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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