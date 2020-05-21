Сьогодні, 21 травня, міг би відзначити свій день народження український журналіст Георгій Гонгадзе



Як передає Politeka.net, про це нагадала журналістка Галина Король на своїй сторінці в Facebook.



"Сьогодні йому виповнився б 51 рік. Георгій Гонгадзе - український журналіст, засновник видання "Українська правда", - зазначила вона і привела його слова про Україну.

"Я хочу жити вільно і не ховатися, хочу платити податки, і хочу, щоб мене не обдирали, хочу, щоб мене поважали. Сьогоднішня влада цього не робить, і я вважаю, що саме тому її треба змінити",- це були сміливі і відважні слова на той час, зазначила журналістка.

Також вона пригадала, що в квітні 2000 року було засновано інтернет-видання "Українська правда", а вже у вересні Георгія не стало.

"З тих пір почалася нескінченна історія розслідувань його вбивства."Я - грузин! Але, якщо потрібно, віддам життя за цю країну.", - згадала ще одну фразу Гонгадзе журналістка.

Нагадаємо, в кінці 90-х років він прославився своїми гучними журналістськими розслідуваннями, а в 2000 році викрали і вбили, а винних покарали тільки в 2008 році, коли апеляційний суд Києва засудив обвинувачених у вбивстві Георгія Гонгадзе Миколу Протасова до 13 років позбавлення волі, Валерія Костенка і Олександра Поповича до 12 років позбавлення волі.

У нього залишилися дві дочки, яких назвали Нана і Соломія.

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