21 травня, міг би відзначити свій день народження український журналіст Георгій Гонгадзе





В кінці 90-х років він прославився своїми гучними журналістськими розслідуваннями, а в 2000 році його викрали і вбили, а винних покарали тільки в 2008 році, коли апеляційний суд Києва засудив обвинувачених у вбивстві Георгія Гонгадзе Миколу Протасова до 13 років позбавлення волі, Валерія Костенка і Олександра Поповича до 12 років позбавлення волі.

У нього залишилися дві дочки, яких назвали Нана і Соломія.

Пропонуємо згадати 5 найбільш яскравих висловлювань журналіста.

Я ніколи не боявся труднощів в цьому житті, але буває втома. Я хотів би сказати, що я не хочу більше боятися, не хочу, щоб у цій державі думали так, як я думаю зараз.

Корупція завжди є і була у всіх державах незалежно від пристрою: демократичного, тоталітарного або будь-якого іншого... Від цього процесу не можна позбутися, він є в Америці, є в будь-якій іншій демократичній країні. Але ми повинні зробити все, щоб ці рамки були максимально вузькими.

Я хочу жити вільно, не ховатися, хочу платити податки, хочу, щоб мене не обдирали, хочу, щоб мене поважали. Сьогоднішня влада цього не робить, і я вважаю, що саме тому її треба змінити.

Я дійсно хочу, щоб ми перестали ділитися на червоних і жовто-синіх. Ми всі українці. У нас є Чорнобиль, у нас є багато проблем, які треба вирішувати. Режиму дуже вигідно, щоб ми ділили все на лівих і правих. Ми всі українці. Я - грузин, але, якщо потрібно, я віддам життя за це держава.

На дні немає ніякої перспективи, і сьогодні я закликаю всіх затикати своїми задами діри в нашому кораблі! І це єдиний спосіб врятувати це держава - прийти на вибори і проголосувати. Це єдиний сьогодні шанс змінити життя.

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