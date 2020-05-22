21 мая, мог бы отметить свой день рождения украинский журналист Георгий Гонгадзе





В конце 90-х годов он прославился своими громкими журналистскими расследованиями, а в 2000 году его похитили и убили, но виновных наказали только в 2008 году, когда апелляционный суд Киева приговорил обвиняемых в убийстве Георгия Гонгадзе Николая Протасова к 13 годам лишения свободы, Валерия Костенко и Александра Поповича к 12 годам лишения свободы.

У него остались две дочки, которых назвали Нана и Соломия.

Предлагаем вспомнить 5 самых ярких высказываний журналиста.

Я никогда не боялся трудностей в этой жизни, но бывает усталость. Я хотел бы сказать, что я не хочу больше бояться, не хочу, чтобы в этом государстве думали так, как я думаю сейчас.

Коррупция всегда есть и была во всех государствах независимо от устройства: демократического, тоталитарного или любого другого... От этого процесса нельзя избавиться, он есть в Америке, есть в любой другой демократической стране. Но мы должны сделать все, чтобы эти рамки были максимально узкими.

Я хочу жить свободно, не прятаться, хочу платить налоги, хочу, чтобы меня не обдирали, хочу, чтобы меня уважали. Сегодняшняя власть этого не делает, и я считаю, что именно поэтому ее надо изменить.

Я действительно хочу, чтобы мы перестали делиться на красных и желто-синих. Мы все украинцы. У нас есть Чернобыль, у нас есть много проблем, которые надо решать. Режиму очень выгодно, чтобы мы делили все на левых и правых. Мы все украинцы. Я - грузин, но, если нужно, я отдам жизнь за это государство.

На дне нет никакой перспективы, и сегодня я призываю всех затыкать своими задами дыры в нашем корабле! И это единственный способ спасти это государство - прийти на выборы и проголосовать. Это единственный сегодня шанс изменить жизнь.

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