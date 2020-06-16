У Києві під Офісом президента влаштували лежачий протест близько десяти матерів військових і волонтерів, яких утримують в ОРДЛО

Історію однієї з жінок приводить Цензор.нет.

За її словами, протягом двох днів влада ніяк не відреагувала на їх протест.

"Хоча б хтось з депутатів підійшов, адже наші сини зробили все можливе, щоб вони тут вільно повз нас ходили", - зазначила жінка.

Людмила Карпова, яка чекає повернення свого сина додому вже понад п'ять років, впевнена, що її син Юрій Карпов, весь цей час знаходиться в полоні.

За даними, він пропав безвісти в Іловайському "коридорі", але мати в результати впізнання не вірить

"Це все були помилки. У нас є інформація, що спочатку їх тримали у Моспіному. Деяких відпустили тоді, але не всіх, лише тих, хто міг ходити, а мій був поранений", - впевнена жінка.

Також вона розповіла, що через деякий час з'явилася інформації про можливе місце перебування її сина.

"До мене в дитячий сад, де я працюю вихователькою, прибігла мама хлопця, який служив разом з Юрою. Він їй телефонував і просив передати мені, що Юра нібито потрапив у полон. Я - бігом в частину. Тоді і з'ясувала, що поранений і в полоні", - каже жінка.

"Ми скрізь шукали, де могли, збирали свідчення. У мене є фото і відео про те, хто брав у полон і вони в полоні. На відео видно, що у Юри форумі лівого вуха. Бойовики тоді ж багатьох знімали і кидали відео в інтернет. І по відео Моспіно я впізнала сина. Потім було ще відео на ремонтному заводі, де я взагалі почула його голос", - зазначила Людмила.

Сім'я відправляла ці записи в ООН та ОБСЄ, але результатів ніяких не було.

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