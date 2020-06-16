В Киеве под Офисом президента устроили лежачий протест около десяти матерей военных и волонтеров, которых удерживают в ОРДЛО

Историю одной из женщин приводит Цензор.нет.

По ее словам, на протяжении двух дней власти никак не отреагировали на их протест.

"Хотя бы кто-то из депутатов подошел, ведь наши сыновья сделали все возможное, чтобы они здесь свободно мимо нас ходили", - отметила женщина.

Людмила Карпова, которая ждет возвращения своего сына домой уже более пяти лет, уверена, что ее сын Юрий Карпов, все это время находится в плену.

По данным, он пропал без вести в Иловайском "коридоре", но мать в результаты опознания не верит

"Это все были ошибки. У нас есть информация, что сначала их держали в Моспиному. Некоторых отпустили тогда, но не всех, только тех, кто мог ходить, а мой был ранен", - уверена женщина.

Также она рассказала, что спустя некоторое время, появилась информации о возможном местонахождении ее сына.

"Ко мне в детский сад, где я работаю воспитательницей, прибежала мама парня, который служил вместе с Юрой. Он ей звонил и просил передать мне, что Юра якобы попал в плен. Я - бегом в часть. Тогда и выяснила, что ранен и в плену", - говорит женщина.

"Мы везде искали, где могли, собирали показания. У меня есть фото и видео о том, кто брал в плен и они в плену. На видео видно, что у Юры форуме левого уха. Боевики тогда же многих снимали и бросали видео в интернет. И по видео Моспино я узнала сына. Потом было еще видео на ремонтном заводе, где я вообще услышала его голос", - отметила Людмила.

Семья отправляла эти записи в ООН и ОБСЕ, но результатов никаких не было.

Ранее мы сообщали, что украинские воины отомстили боевикам за снайперские обстрелы, которые велись по нашим позициям под прикрытием гранатометного огня. Двумя выстрелами из противотанкового гранатомета бойцы ВСУ уничтожили вражеское укрепление и ликвидировали двух противников, еще двоим удалось сбежать со своей позиции.

Напомним, непоправимое случилось с мамой героя ВСУ, который загадочно ушел из жизни: "Не выдержала лжи".

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.



