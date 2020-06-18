Стало відомо про нові штрафи для українців, вже є і перша «жертва»

Як повідомляється на сторінці прес-служби київського метрополітену в Facebook, почали штрафувати тих, хто знаходиться в підземці без маски.

"За інформацією правоохоронців, з моменту відновлення роботи метрополітену було складено 37 адміністративних протоколів про порушення маскового режиму. По одному з них вже винесено рішення про сплату штрафу в розмірі 17 000 грн", – йдеться у повідомленні.

Українці різко відреагували на таку заяву.

«У Верховній Раді маски в одного з 10», «Замість простого рішення поставити санитайзеры на станціях краще штрафувати людей за ненадетые рукавички. І вигідно до того ж», «Якого куя в метро я не бачу антисептика при вході і на станціях, маршрутники мають ставити, магазини теж, а метрополітен - ні?», «Да ладно вам.. Він там був всього ОДИН? І потім не оштрафували, а виписали штраф, який має підтвердити суд. І, до речі, хотілося б побачити квитанцію, за якою презик штраф сплатив», - пишуть в мережі.

Зазначимо, за минулу добу,17 червня, кількість жителів Києва, у яких виявили китайський вірус, збільшилася на 58 осіб. Один чоловік помер.

протягом середовища хворобу виявили у 25 жінок у віці від 24 до 79 років та 28 чоловіків у віці від 19 до 95 років, у 3 дівчаток, яким 5, 7 і 12 років, і 2 хлопчиків у віці 2 і 7 років.

Серед захворілих - четверо медиків.

В лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Всього в Києві лабораторно підтверджено 4084 випадку зараження,1286 осіб одужали, 95 померли.

Раніше повідомлялося, що в Києві зібрали спеціальні групи, які будуть виявляти порушників. Їм доручено перевіряти норми безпеки в магазинах, закладах громадського харчування та інших місцях. Порушників будуть виписувати штрафи.

Фізособам доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень, а власникам установ - до 340 тисяч гривень. А у разі виявлення значних порушень, заклад можуть закрити – до їх усунення.

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