«Слуги народу» зараз допрацьовують законопроект Кабміну про зміни в Кодекс законів про працю, при прийнятті якого роботодавці отримають можливість звільняти працівників без причини

Як повідомляється в матеріалі «Обозревателя», зараз займається підготовкою законопроекту голова профільного комітету Галина Третьякова. Згодом саме вона повинна буде подати законопроект у Раду. Очікується, що новий закон може бути прийнятий вже в цьому році.

Даний законопроект викликав великий резонанс у суспільстві. Зокрема, багато звернули увагу на статтю, яка дає роботодавцю право звільняти співробітників за власним бажанням без зазначення обгрунтування.

Зараз при спробі звільнити працівника без вагомих причин українці можуть звернутися в суд і виграти його. Юрист Олександр Плахотник пояснив, що в таких випадках зобов'язують роботодавця виплатити зарплату за весь період, коли працівник не міг потрапити на робоче місце через незаконне звільнення.

Наголошується, що новий законопроект додасть дві нових можливих причини для звільнення працівника:

бажанням роботодавця;

повторне за 180 днів порушення трудового договору (без зазначення, якого саме пункту).

Інші причини включають:

закінчення строку трудового договору;

згода сторін;

розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 33,34);

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (статті 35-40);

незалежні від волі сторін підстави (статті 42-46);

підстави, зазначені у трудовому договорі (стаття 47);

інші підстави, передбачені законом.

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