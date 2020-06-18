«Слуги народу» зараз допрацьовують законопроект Кабміну про зміни в Кодекс законів про працю, при прийнятті якого роботодавці отримають можливість звільняти працівників без причини
Як повідомляється в матеріалі «Обозревателя», зараз займається підготовкою законопроекту голова профільного комітету Галина Третьякова. Згодом саме вона повинна буде подати законопроект у Раду. Очікується, що новий закон може бути прийнятий вже в цьому році.
Даний законопроект викликав великий резонанс у суспільстві. Зокрема, багато звернули увагу на статтю, яка дає роботодавцю право звільняти співробітників за власним бажанням без зазначення обгрунтування.
Зараз при спробі звільнити працівника без вагомих причин українці можуть звернутися в суд і виграти його. Юрист Олександр Плахотник пояснив, що в таких випадках зобов'язують роботодавця виплатити зарплату за весь період, коли працівник не міг потрапити на робоче місце через незаконне звільнення.
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Наголошується, що новий законопроект додасть дві нових можливих причини для звільнення працівника:
- бажанням роботодавця;
- повторне за 180 днів порушення трудового договору (без зазначення, якого саме пункту).
Інші причини включають:
- закінчення строку трудового договору;
- згода сторін;
- розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 33,34);
- розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (статті 35-40);
- незалежні від волі сторін підстави (статті 42-46);
- підстави, зазначені у трудовому договорі (стаття 47);
- інші підстави, передбачені законом.
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