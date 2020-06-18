«Слуги народа» сейчас дорабатывают законопроект Кабмина об изменениях в Кодекс законов о труде, при принятии которого работодатели получат возможность увольнять работников без причины
Как сообщается в материале «Обозревателя», подготовкой законопроекта сейчас занимается председатель профильного комитета Галина Третьякова. В последствии именно она должна будет подать законопроект в Раду. Ожидается, что новый закон может быть принят уже в этом году.
Данный законопроект вызвал большой резонанс в обществе. В частности, многие обратили внимание на статью, которая дает работодателю право увольнять сотрудников по собственному желанию без указания обоснования.
Сейчас при попытке уволить работника без веских причин украинцы могут обратиться в суд и выиграть его. Юрист Александр Плахотник пояснил, что в таких случаях работодателя обязывают выплатить зарплату за весь период, когда работник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.
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Отмечается, что новый законопроект добавит две новых возможных причины для увольнения работника:
- желанию работодателя;
- повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).
Другие причины включают:
- истечение срока трудового договора;
- согласие сторон;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33,34);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);
- независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);
- основания, указанные в трудовом договоре (статья 47);
- другие основания, предусмотренные законом.
Напомним, новый Кабмин ошеломил украинцев решением: "Людям будет лучше без выходных".
Как сообщала Politeka, отмена субботы-выходного в Украине: новый Кабмин поразил решением в первый же день.
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