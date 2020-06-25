Дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка розкритикувала Україну за відмову від участі у параді в Москві

Як передає Politeka.net, обурення вона на своїй сторінці в Instagram.

Вона висловила сподівання, що ситуація незабаром зміниться.



"Мені, як уродженці України дуже неприємно, боляче і прикро, що саме сьогодні Україна не брала участі. Щиро сподіваюся, що ситуація зміниться і ми знову побачимо представників усіх колишніх республік на бруківці Красної площі, що проходять в єдиному Параді присвяченому одній загальній перемозі!", - зазначила дружина російського політика.

Більш того, Навка вважає, що політики намагаються спотворити історію про події Другої світової війни.

"Наші діти, внуки і правнуки будуть пам'ятати, шанувати і знати, якою страшною ціною дісталася ця перемога у Великій Вітчизняній Війні! Будуть знати ту справжню історію, яка була, а не ту, яку зараз намагаються спотворити в ім'я своєї вигоди і політики, перебрехавши і перевернувши все з ніг на голову!", - заключила колишня спортсменка.

Варто відзначити, що і лідер РФ не так давно висловив упевненість в тому, що Володимир Зеленський незабаром відвідав Росію.

«Я думаю, що це неминуче. Але ми почекаємо», - заявив він в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, через епідемію китайського вірусу в Росії вирішили перенести проведення параду до Дня перемоги 9 травня на 24 червня. При цьому в Кремлі заявили, що не стали запрошувати на цей захід Зеленського, оскільки «Україна не сигналізувала про бажання поділити радість від свята Перемоги».

Нагадаємо, у Кремлі розповіли подробиці, як Путін скаржився на Україну.

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