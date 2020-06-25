Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка раскритиковала Украину за отказ от участия в параде в Москве
Как передает Politeka.net, возмущение она на своей страничке в Instagram.
Она выразила надежду, что ситуация вскоре изменится.
"Мне, как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия. Искренне надеюсь, что ситуация изменится и мы снова увидим представителей всех бывших республик на брусчатке Красной площади, проходящих в едином Параде посвящённом одной общей победе!", - отметила жена российского политика.
Более того, Навка считает, что политики пытаются исказить историю о событиях Второй мировой войны.
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"Наши дети, внуки и правнуки будут помнить, чтить и знать, какой страшной ценой досталась эта победа в Великой Отечественной Войне! Будут знать ту настоящую историю, которая была, а не ту, которую сейчас пытаются исказить во имя своей выгоды и политики, переврав и перевернув всё с ног на голову!", - заключила бывшая спортсменка.
Стоит отметить, что и лидер РФ не так давно выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский вскоре посетил Россию.
«Я думаю, что это неизбежно. Но мы подождем», - заявил он в одном из интервью.
Напомним, из-за эпидемии китайского вируса в России решили перенести проведение парада ко Дню победы с 9 мая на 24 июня. При этом в Кремле заявили, что не стали приглашать на это мероприятие Зеленского, так как «Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника Победы».
Напомним, в Кремле рассказали подробности, как Путин жаловался на Украину.
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