Актор Станіслав Боклан поділився думкою щодо війни на Донбасі

Про це народний артист України розповів під час інтерв'ю, передає Politeka.net.

“Я думаю, нас всіх сильно обдурили. Комусь дуже вигідна війна. Я багато чую, але мені настільки болить це питання, шкода людей, які там зараз, вони гинуть, ризикують щодня. Стільки брехні, всього намішано.

Вся страшна історія війни в тому, що люди, які їх затівають, знають один одного особисто. А ті, хто воює, не знають один одного. Страшно взагалі за те, що я звик, що десь стріляють. Ми всі звикли … ” – сказав він.

Раніше ми писали, що прозаик Олег Полоз розповів, як на Донбасі живеться жителям, які мають проукраїнську позицію.

Так, він заявив, що на Донбасі залишилося багато людей з проукраїнською позицією. Письменник зазначив, що вони можуть спілкуватися російською мовою, але це не змінює їх бажання "повернутися назад в Україну".

"На Донбасі багато людей залишилося з проукраїнською позицією, і вони спілкуються російською. І вони не знають, що робити з усім тим, що там відбувається. І я відверто говорю, не знаю, щоб я робив би на їх місці", - зазначив він.

За словами письменника, дуже легко когось звинувачувати і кричати про патріотизм, перебуваючи на мирній території, а не на Донбасі.

"Але, якщо б я за сімейними обставинами був змушений залишитися там в цей час, я не знаю, як би діяв", - додав Полоз.

Також він стверджує, що українізація - це тривалий процес, який буде тягнуться довго і на шляху, якого буде безліч перешкод.

"Це зміна вектора життя - і справа не тільки в мові. Ми робимо з цього питання якесь чудовисько, яке руйнує життя. Щось треба міняти. Більше приділяти уваги української історії, мови та літератури в школах і в університетах. Але це і так робилося не одразу", - сказав письменник.

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