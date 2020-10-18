В Украине выпал снег, а температура воздуха опустилась до минусовой отметки

Об этом стало известно из официального сообщения Черногорского горного поисково-спасательного поста в Фейсбук.

Согласно сообщению, по состоянию на утро 18 октября на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. Фотографии, сделанные в горах, свидетельствуют о том, что регион замело снегом. Стоит отметить, что это уже не первый снег, Карпаты заснежило на этой неделе уже в третий раз.

Добавим, что жители Украины в соцсетях также делятся снимками из заснеженного региона. На некоторых фото видно, что в горах выпал приличный снег.

Отметим, что, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время на всей территории Украины ожидаются заморозки. Погода будет солнечной, но прохладной. Сначала похолодает на Западной Украине, после чего температура опустится и в других регионах.

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