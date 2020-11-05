Українських чиновників зобов'яжуть складати іспит з української мови
Як передає Politeka.net, про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром або, скажімо, уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті", - пояснив Кремінь.
Він підкреслив, відповідні норми Закону набудуть чинності 16 липня 2021 року роки.
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Українці зраділи такій новині:
"Нарешті! Жодної державної посади не можуть займати люди, які не говорять українською мовою!", "Якщо не може вивчити мову, значить тупий, а якщо тупий, то посада ще й високу не може мати", "це треба було б робити ще раніше", " Давно пора. Не знаєш мови - не лізь в депутати", "А хто не здасть - тих в Росію ? Тільки їх або разом з регіонами?",- писали в мережі.
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Згідно з документом, українські держслужбовці буду вдосконалити знання української мови за допомогою картинок і коміксів, а цифрову грамотність можна буде підтягнути за допомогою серіалів.
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