Раніше ми повідомляли, що українські держслужбовці будуть підвищувати рівень професійної компетентності за допомогою серіалів і коміксів.

Згідно з документом, українські держслужбовці буду вдосконалити знання української мови за допомогою картинок і коміксів, а цифрову грамотність можна буде підтягнути за допомогою серіалів.

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