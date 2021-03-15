Ігор Смілянський, СЕО «Укрпошти» та член Наглядової ради Укроборонпрому, заявив у програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило» , що вибудувати алгоритм в українській електронній декларації для державних службовців не можна через нелогічність її побудови.

У приклад логічної будови декларації Смілянський наводить декларації США: чистий дохід вираховується з відмінусуванням витрат і податків, далі алгоритм порівнює наявність коштів відносно цього доходу. Він акцентує увагу на тому, що система автоматично обробляє велику кількість даних. Українські ж декларації він вважає не логічними, а хаотичними: «В нашій декларації - там коні з людьми, активи з пасивами, з прибутком. Там алгоритм побудувати неможливо».

Смілянський зазначає, що українське суспільство давно звикло і перестало дивуватися тій ситуації, що в податковій, на митниці та в Офісі президента люди отримують доволі великі суми грошей, як вважається, в обхід зарплати. З іншого боку, він наводить приклад, що заробітна плата сантехніка, яка становить близько 25 тисяч гривень, рівна тій, що отримує президент. Тим не менш, на думку більшої частини громадян, депутати заслуговують на мінімальну заробітну плату.

«До тих пір, поки в країні ті, хто забезпечують збереження унітазів, отримуватимуть більше в головах людей, ніж ті, хто забезпечує їх охорону здоров'я, освіту і оборону, - країна жити добре не може», - підсумовує гість програми.

Нагадуємо, Смілянський вважає, що Prozorro бореться з корупцією .