В Україні почали списувати кошти для погашення заборгованості з банківських карт
Як передає Politeka.net, механізм дії нового закону роз'яснили у прес-службі Міністерства юстицій у Facebook.
Так, положення документа поширюються на всі категорії виконавчих документів, що передбачають стягнення коштів з боржників.
Дізнатися, чи потрапили ви в список боржників можна дізнатися на офіційному сайті Міністерства юстиції України.
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"Відтепер виконавці можуть автоматично заарештовувати кошти на рахунках фізичних та юридичних осіб, які потрапили в ЄРБ, за всіма категоріями виконавчих документів, а також можуть автоматизовано отримувати інформацію про номери рахунків боржників-фізичних осіб та сум коштів, наявні на таких рахунках", - йдеться в повідомленні.
Списання грошових коштів з банківських рахунків боржників можливе лише за рішенням суду.
У Мін'юсті уточнили, що станом на 13 квітня 2021 року кількість фізичних осіб, дані про яких внесені до Єдиного реєстру боржників, становить 5 582 004.
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