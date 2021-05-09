В Украине начали списывать средства для погашения задолженности с банковских карт
Как передает Politeka.net, механизм действия нового закона разъяснили в пресс-службе Министерства юстиций в Facebook.
Так, положения документа распространяются на все категории исполнительных документов, предусматривающих взыскание средств с должников.
Узнать, попали ли вы в список должников можно узнать на официальном сайте Министерства юстиции Украины.
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"Отныне исполнители могут автоматически арестовывать средства на счетах физических и юридических лиц, попавших в ЕРБ, по всем категориям исполнительных документов, а также могут автоматизировано получать информацию о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах", - говорится в сообщении.
Списание денежных средств с банковских счетов должников возможно лишь по решению суда.
В Минюсте уточнили, что по состоянию на 13 апреля 2021 количество физических лиц, данные о которых внесены в Единый реестр должников, составляет 5 582 004.
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