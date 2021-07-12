Олексій Толкачов у програмі «А як насправді?» розповів, чи повинна держава брати участь в перекваліфікації співробітників, чиї професії перестають бути актуальними в сучасному світі, і пояснив, чому в майбутньому люди не будуть займатися однією справою все життя.

«Я вважаю, що держава повинна бути включена, але на даний момент ніхто не ставить такого завдання. На даний момент стоїть питання перекваліфікації, для того щоб зменшити кількість безробіття», - каже Толкачов.

На його думку, буде необхідно допомагати людям бути пластичними, змінюватися, адаптуватися до змін і нових умов. Толкачов зазначив, що у вчених і письменників у світі є поняття «футурошок», коли психіка людини не готова прийняти такі радикальні зміни в майбутньому.

«А наша головна задача в майбутньому – бути пластичними і постійно підлаштовуватися під зміни, щоб не зійти з розуму. Я припускаю, що протягом життя ми будемо змінювати по 15-20 професій. Ми будемо постійно перетікати, будемо гнучкими, як потік», - заявив Толкачов.

Експерт вважає, що в майбутньому не буде якоїсь професії, якою людина буде займатися все своє життя, ми будемо навчатися безлічі справ і ставати універсальними експертами, які розбираються багато в чому і можуть здійснювати щось на перетині різних сфер знань.

«Зараз, якщо не помиляюся, вже дослідники в США визнали експертів-універсалів. Одним з таких яскравих прикладів є Ілон Маск, тому що він розбирається в безлічі сфер одночасно», - розповів Толкачов.

Як повідомляла Politeka, Толкачов заявив, що робота, виконувана з любов'ю, не тільки приносить задоволення, а й часто характеризується більш високою якістю.

Раніше Politeka повідомляла, що Пелюховський заявив, що з кожним днем ​​все більше і більше безробітних людей.