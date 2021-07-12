Алексей Толкачев в программе «А как на самом деле?» рассказал, должно ли государство принимать участие в переквалификации сотрудников, чьи профессии перестают быть актуальными в современном мире, и объяснил, почему в будущем люди не будут заниматься одним делом всю жизнь.

«Я считаю, что государство должно быть включено, но на данный момент никто не ставит такой задачи. На данный момент стоит вопрос переквалификации, для того чтобы уменьшить количество безработицы», - говорит Толкачев.

По его мнению, будет необходимо помогать людям быть пластичными, меняться, адаптироваться к изменениям и новым условиям. Толкачев отметил, что у учёных и писателей в мире есть понятие «футурошок», когда психика человека не готова принять такие радикальные перемены в будущем.

«А наша главная задача в будущем – быть пластичными и постоянно подстраиваться под перемены, чтобы не сойти с ума. Я предполагаю, что в течение жизни мы будем менять по 15-20 профессий. Мы будем постоянно перетекать, будем гибкими, как поток», - заявил Толкачев.

Эксперт считает, что в будущем не будет какой-то профессии, которой человек будет заниматься всю свою жизнь, мы будем обучаться множеству дел и становиться универсальными экспертами, которые разбираются во многом и могут осуществлять нечто на пересечении различных сфер знаний.

«Сейчас, если не ошибаюсь, уже исследователи в США признали экспертов-универсалов. Одним из таких ярких примеров является Илон Маск, потому что он разбирается в множестве сфер одновременно», - рассказал Толкачев.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что работа, выполняемая с любовью, не только приносит удовольствие, но и зачастую характеризуется более высоким качеством.

Ранее Politeka сообщала, что Пелюховский заявил, что с каждым днем все больше и больше безработных людей.



