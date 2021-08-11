Співачка Анна Добриднєва розповіла у новій програмі «KARABAS.Live», як вона прийшла у музику.

Як зазначає гостя програми, музикою займалася ще її мама. «Тому все формується з дитинства. І ця творча лавина потім обов'язково котитися в правильному напрямку», - підкреслює вона.

Добриднєва розповідає, що її мати й зараз займається піаністами та імпровізаторами, а сама вона, аби не займати багато часу, стверджує, що займалася музикою з дитинства і хотіла продовжувати в майбутньому. «З дитинства я уявляла себе на сцені і іншого шляху не бачила і не хотіла. Тому максимально займалася музикою і реально це любила», - стверджує Добриднєва

Зокрема, каже співачка, вона навчалася і в музичній школі, і в музичному училищі, і в педагогічному університеті Драгоманова на факультеті музичної педагогіки та художньої культури. Окрім цього, розповідає гостя програми, вона брала участь у різних рок-гуртах та рок-фестивалях. Добриднєва зізнається, що спершу їй імпонував приємний метал і класичний рок, хоч і слухала музику різних жанрів.

Принагідно вона відзначає, що музичне училище вона закінчила із червоним дипломом, а в університеті Драгоманова навчалася на бюджеті. «Тому для дуету «Пара нормальних» я пройшла свій перший і єдиний в житті кастинг з легкістю і без будь-яких амбіцій», - підсумовує Добриднєва.

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