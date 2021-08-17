17 серпня в Україні оголосили штормове попередження з першим "жовтим" рівнем небезпеки.

Про це передали у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вночі 17 серпня на території крайнього заходу почнуться грози. А вдень у західних областях України, а також у Вінницькій та Житомирській прогнозують шквальний вітер зі швидкістю від 15 до 20 метрів секунду.

Дощі пройдуть у Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Волинській областях.

Зазначимо, що 17 серпня в західних регіонах синоптики очікують дощів. При цьому, в Україні будет неймовірно спекотна погода. На заході температура повітря вдень становитиме від 24 до 33 градусів, а вночі від 16 до 19. На півночі від 30 до 32 градусів буде вдень і від 15 до 17 – вночі. На півдні в денний час прогнозують від 28 до 32 градусів, а вночі – від 16 до 18.

У східних регіонах вдень температура коливатиметься в межах від 30 до 32 градусів, а вночі становитиме від 15 до 17. У центральних областях країни вдень прогнозують від 30 до 32 градусів тепла. Вночі синоптики очікують падіння стовпчиків термометрів до 15-18 градусів. У Києві 17 серпня прогнозують мінливу хмарність і відсутність дощів. Столична температура вдень досягне 30 - 32 градусів, а вночі опуститься до 17 – 19.

Зазначимо, що 17 серпня синоптики також зробили заяву про надзвичайну пожежну небезпеку в різних регіонах країни. В особливій небезпеці опинилися Рівненська, Луганська, Харківська центральні та північні області.

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